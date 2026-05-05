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Bord du lac Maisons à vendre en Alpes-Maritimes, France

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Maison 4 chambres dans Le Terme Blanc, France
Maison 4 chambres
Le Terme Blanc, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,27M
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