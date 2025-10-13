Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Mer-Rouge
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Mer-Rouge, Égypte

Hurghada
4
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 3 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Sol 3/1
Experience refined coastal living with this stunning 3-bedroom villa located in the vibrant …
$245,691
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Sol 2/2
Twin Villa with Pent-House (265m plot+ 185m BUA + 66m ROOF) delivered fully finished spec's …
$273,987
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Maison 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Monte OnlineMonte Online
Villa 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 3/2
Villa de 3 chambres à vendre à l'hôtel Mirage Bay Villa est situé dans une petite villa de l…
$220,563
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Mer-Rouge

villas

Caractéristiques des propriétés en Mer-Rouge, Égypte

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller