  2. Égypte
  3. Hurghada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Hurghada, Égypte

6 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
Détails de l'unité: Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 …
$57,770
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 Chambre Taille: 64 SQ…
$56,636
Villa 6 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 6 chambres
Hurghada, Égypte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
Duplex 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Duplex 3 chambres
Hurghada, Égypte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
À propos du projet : Atlantis Resort est un projet résidentiel emblématique situé au cœur d…
$209,698
Maison 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Maison 3 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 288 m²
Nombre d'étages 3
A villa with free access to the beach is sold -NOTROPHTRAING -senenter -commonplace …
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 4 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Sol 1/3
Découvrez ONE7, notre premier complexe résidentiel au cœur de Hurghada, où la vie élevée rép…
$551,955
Caractéristiques des propriétés en Hurghada, Égypte

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
