Maison 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Maison 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Sol 2
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$407,498
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
