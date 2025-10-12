Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Mer-Rouge
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Mer-Rouge, Égypte

Hurghada
4
9 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 185 m²
Sol 2/2
Twin Villa with Pent-House (265m plot+ 185m BUA + 66m ROOF) delivered fully finished spec's …
$273,987
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 1 chambre dans Gamsha, Égypte
Maison 1 chambre
Gamsha, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,614
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 3 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Sol 3/1
Experience refined coastal living with this stunning 3-bedroom villa located in the vibrant …
$245,691
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Sol 2
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$407,498
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 4 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Sol 1/3
Découvrez ONE7, notre premier complexe résidentiel au cœur de Hurghada, où la vie élevée rép…
$551,955
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 6 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 6 chambres
Hurghada, Égypte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 3/2
Villa de 3 chambres à vendre à l'hôtel Mirage Bay Villa est situé dans une petite villa de l…
$220,563
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Maison 3 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 288 m²
Nombre d'étages 3
A villa with free access to the beach is sold -NOTROPHTRAING -senenter -commonplace …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest

Types de propriétés en Mer-Rouge

villas

Caractéristiques des propriétés en Mer-Rouge, Égypte

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller