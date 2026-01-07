Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Al Ahia', Égypte

3 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Al Ahia', Égypte
Maison 1 chambre
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1/5
Découvrez la grande opportunité d'investir dans un appartement proche de la plage et de la m…
$27,241
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Sol 2
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$407,498
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
