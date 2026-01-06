Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Mer-Rouge
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Mer-Rouge, Égypte

Hurghada
3
Gamsha
4
1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
Vivez l'expérience à IL Bayou – Où le luxe rencontre Seaside SerenityEntrez dans IL Bayou, u…
$289,854
T.V.A.
Agence
Homes Bay
Langues
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
