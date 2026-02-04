Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Égypte

Hurghada
5
Mer-Rouge
12
Matruh
5
El Alamein
5
1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nombre d'étages 1
Vivez l'expérience à IL Bayou – Où le luxe rencontre Seaside SerenityEntrez dans IL Bayou, u…
$289,854
T.V.A.
