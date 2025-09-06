Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Égypte

Hurghada
7
Mer-Rouge
17
Matruh
4
El Alamein
4
12 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez la vie abordable à Trivana – Hurghada's New Hidden Gemme Situé le long de la rout…
$57
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez un art de vivre raffiné dans ce chalet-appartement de 2 chambres, offrant 111 m² d…
$168,012
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
Détails de l'unité: Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 …
$57,341
AdriastarAdriastar
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 195 m²
Nombre d'étages 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Cette maison de ville de 4 chambres à IL Bayou of…
$361,890
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
Lieu: Magawish Road (route de l'aéroport), Hurghada Projet: Trivana Étage: Niveau piscine Ty…
$56,312
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 Chambre Taille: 64 SQ…
$56,216
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 176 m²
Sol 2/3
Cet élégant appartement de 2 chambres et 2 salles de bain à IL Bayou offre 112 m² d’espace i…
$170,197
Villa 21 chambre dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 21 chambre
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 21
Surface 1 379 m²
Nombre d'étages 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Devenez propriétaire d’un hôtel-boutique enti…
$1,75M
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 316 m²
Nombre d'étages 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Villa spacieuse de 251 m² avec jardin privé de 15…
$405,190
Maison de ville 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 273 m²
Sol 1/3
Cette maison de ville d’angle de 4 chambres à IL Bayou offre 265 m² d’espace intérieur génér…
$217,539
Chalet 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Sol 2/3
Découvrez cet élégant appartement de 3 chambres et 2 salles de bain au IL Bayou, offrant 133…
$214,288
Maison de ville 5 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 5 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Cette maison de ville d’angle avec 5 chambres au …
$364,118
