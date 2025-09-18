Frontier Experiences est une société de développement et d'immobilier de luxe de premier plan axée sur la création d'hôtels de boutique de luxe uniques dans certains des plus beaux endroits de frontière du monde.
Nous nous spécialisons dans des solutions de propriété sur mesure et haut de gamme pour les destinations tropicales, offrant des hébergements luxueux, des expériences curées, et des opportunités immobilières exclusives sur les marchés frontaliers.
Ce qui nous fait ressortir
Nos propriétés sont uniques dans leur conception, se mariant parfaitement avec l'environnement et la culture locale.
La durabilité est notre philosophie fondamentale et nous y prenons une approche sérieuse. Faisant place à la durabilité et aux derniers développements dans la région, nous déployons des pratiques et des initiatives respectueuses de l'environnement dans toutes nos propriétés. Notre objectif est de minimiser notre empreinte carbone et de collaborer avec les communautés locales, en travaillant activement pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société.
Notre approche du luxe avec une forte partie environnementale nous permet d'offrir un produit très unique.
Ayant une approche exclusive du voyageur, nous allons au-delà des hébergements de luxe et des attentes pour organiser des expériences inoubliables pour nos clients. Nous organisons des affrètements de yachts privés, des visites en hélicoptère, des excursions personnalisées, des retraites de bien-être et des immersions culturelles, en veillant à ce que chaque aspect du voyage soit adapté aux préférences et aux particularités de chaque client.
Notre portefeuille comprend une gamme variée d'hébergements luxueux, de villas privées et de stations à couper le souffle, offrant aux voyageurs la possibilité de s'immerger au paradis.
Des villas isolées en bord de mer aux retraites privées et aux stations balnéaires de luxe nichées au milieu de verdure luxuriante, nous nous efforçons d'offrir uniquement les meilleures options à nos clients.
Nos stations balnéaires sont entourées de zones préservées naturellement, englobant souvent l'accès à certaines des activités les plus uniques du monde.
Les Pavillons Hôtels et Resorts
Afin de fournir à nos clients une expérience encore plus inoubliable et personnalisée, nous avons fait équipe avec la marque Pavilions.
Les Pavilions Hotels and Resorts est une marque d'hospitalité bien établie et distinguée réputée pour ses expériences de voyage inoubliables qui excelle dans la prestation de services personnalisés en raison de son portefeuille de propriétés exceptionnelles qui comprennent des stations en Europe et en Asie - de Bali, Philippines et Phuket à travers la Mongolie à Amsterdam, Madrid et Rome.
Les Pavillons sont connus pour créer des cieux intimes et isolés pour les invités, se vantant de style et d'allure distinctifs, offrant intimité et tranquillité, offrant une hospitalité inégalée et assurant un service impeccable adapté à chaque invité des préférences uniques, créant un voyage curé d'indulgence et de détente qui laissera une impression durable à chaque instant.