À propos du développeur

Frontier Experiences est une société de développement et d'immobilier de luxe de premier plan axée sur la création d'hôtels de boutique de luxe uniques dans certains des plus beaux endroits de frontière du monde.

Nous nous spécialisons dans des solutions de propriété sur mesure et haut de gamme pour les destinations tropicales, offrant des hébergements luxueux, des expériences curées, et des opportunités immobilières exclusives sur les marchés frontaliers.

Ce qui nous fait ressortir

Nos propriétés sont uniques dans leur conception, se mariant parfaitement avec l'environnement et la culture locale.

La durabilité est notre philosophie fondamentale et nous y prenons une approche sérieuse. Faisant place à la durabilité et aux derniers développements dans la région, nous déployons des pratiques et des initiatives respectueuses de l'environnement dans toutes nos propriétés. Notre objectif est de minimiser notre empreinte carbone et de collaborer avec les communautés locales, en travaillant activement pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société.

Notre approche du luxe avec une forte partie environnementale nous permet d'offrir un produit très unique.

Ayant une approche exclusive du voyageur, nous allons au-delà des hébergements de luxe et des attentes pour organiser des expériences inoubliables pour nos clients. Nous organisons des affrètements de yachts privés, des visites en hélicoptère, des excursions personnalisées, des retraites de bien-être et des immersions culturelles, en veillant à ce que chaque aspect du voyage soit adapté aux préférences et aux particularités de chaque client.