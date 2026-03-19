À propos du développeur

MR Private est une galerie de propriétés collectables de luxe, où chaque projet est une œuvre d'art distincte. Ces résidences représentent l'apogée du luxe et du confort modernes. Ils offrent un sens unique de la vie privée au cœur même de Moscou, avec un format exclusif, intime et une architecture sur mesure. Cette combinaison d'avantages, complétés par un service attentif de conciergerie et une communauté de résidents aux vues similaires, rend les projets de MR Private vraiment exceptionnels. La mission de M. Private est de construire de futurs espaces de vie avec un profond respect du patrimoine et une attention méticuleuse à chaque détail.