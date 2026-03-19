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MR

Russie, Moscou
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English, Русский
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www.mr-group.ru/private
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À propos du développeur

MR Private est une galerie de propriétés collectables de luxe, où chaque projet est une œuvre d'art distincte. Ces résidences représentent l'apogée du luxe et du confort modernes. Ils offrent un sens unique de la vie privée au cœur même de Moscou, avec un format exclusif, intime et une architecture sur mesure. Cette combinaison d'avantages, complétés par un service attentif de conciergerie et une communauté de résidents aux vues similaires, rend les projets de MR Private vraiment exceptionnels. La mission de M. Private est de construire de futurs espaces de vie avec un profond respect du patrimoine et une attention méticuleuse à chaque détail.

Nouveaux bâtiments
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Premium Premium
Immeuble One
Immeuble One
Immeuble One
Immeuble One
Immeuble One
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Immeuble One
Moscou, Russie
depuis
$625,002
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 90
Surface 33–110 m²
180 objets immobiliers 180
Le nouveau complexe résidentiel haut de gamme, ONE, est situé au cœur même de la vie d'affaires de la Russie – Moscou-Ville, symbole de l'énergie moderne, de l'ambition et d'un aimant pour les grandes entreprises et les investisseurs mondiaux. ONE bénéficie d'un emplacement inégalé à proximi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.7 – 66.6
592,453 – 1,10M
Apartment 2 chambres
67.1 – 93.4
1,01M – 1,48M
Apartment 3 chambres
97.1 – 109.9
1,57M – 1,74M
Développeur
MR
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Développeur
MR
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English, Русский
Immeuble CLOS 17
Immeuble CLOS 17
Immeuble CLOS 17
Immeuble CLOS 17
Immeuble CLOS 17
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Immeuble CLOS 17
Moscou, Russie
depuis
$2,92M
L'année de construction 2026
Surface 97–218 m²
17 objets immobiliers 17
Clos 17 est la maison de famille parfaite, située dans une rue calme dans l'historique Starovagankovsky Lane, à quelques pas du Kremlin. Il offre des résidences exclusives et des penthouses pour ceux qui apprécient l'intimité absolue, une communauté distinguée et la vie entourée de monuments…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
96.9 – 105.9
2,77M – 3,85M
Apartment 2 chambres
152.6 – 153.5
4,18M – 5,40M
Apartment 3 chambres
217.7
6,10M – 7,79M
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Développeur
MR
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Immeuble LUCE
Immeuble LUCE
Immeuble LUCE
Immeuble LUCE
Immeuble LUCE
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Immeuble LUCE
Moscou, Russie
depuis
$2,61M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 78–303 m²
27 objets immobiliers 27
A vendre: Appartement de 2 pièces de 144,57 m2, situé au 2ème étage de la résidence familiale Luce. Luce est une résidence de luxe au cœur de Moscou historique, à quelques pas du Kremlin. Il comprend 43 appartements et 3 penthouses spacieux conçus pour ceux qui apprécient l'intimité, l'espa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.3 – 96.6
2,48M – 3,40M
Apartment 2 chambres
142.4 – 170.9
4,24M – 6,01M
Apartment 3 chambres
194.0 – 296.1
5,92M – 9,00M
Apartment 4 chambres
257.8 – 302.6
9,22M – 14,43M
Développeur
MR
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MR
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English, Русский
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
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Immeuble NICOLE
Moscou, Russie
depuis
$2,46M
L'année de construction 2028
Surface 61–265 m²
126 objets immobiliers 126
Heatherwick Studio et Paris Classical Architecture apportent leur talent incommensurable à la tâche de reconstruire ce qui était - et sera bientôt - le quartier le plus désirable de Moscou. L'architecture réinvente le patrimoine en audace de réimaginer des façades historiques de longue date …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.8 – 152.9
2,33M – 10,90M
Apartment 2 chambres
95.0 – 190.8
3,73M – 10,47M
Apartment 3 chambres
164.1 – 241.9
5,56M – 12,20M
Apartment 4 chambres
264.3 – 265.0
9,48M – 10,08M
Développeur
MR
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MR
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Immeuble Forum
Immeuble Forum
Immeuble Forum
Immeuble Forum
Immeuble Forum
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Immeuble Forum
Moscou, Russie
depuis
$1,93M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Surface 73–176 m²
17 objets immobiliers 17
Un appartement de 2 pièces d'une superficie totale de 121,21 m2 au 5ème étage est maintenant disponible à l'achat auprès du développeur, MR Private. FORUM Club House est le point de repère architectural du boulevard Tsvetnoy. Son architecture audacieuse est le travail du bureau d'avant-gard…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
73.4 – 73.5
1,83M – 1,89M
Apartment 2 chambres
86.6 – 145.9
2,04M – 4,32M
Apartment 3 chambres
148.6 – 176.3
3,80M – 5,43M
Développeur
MR
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MR
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Ivan Nasonov
Ivan Nasonov
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