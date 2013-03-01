  1. Realting.com
A101

Russie, Kommunarka
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
1992
Sur la plateforme
3 années 8 mois
Langues
Site web
a101.ru/
À propos du développeur

Investissement et construction, l'un des plus grands promoteurs de Moscou.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:28
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 20–140 m²
525 objets immobiliers 525
L'art d'une vie heureuse La base du projet – le mode de vie des pays nordiques, qui sont toujours à la pointe de la « notation du bonheur ». L'écran LCD « Scandinavie » est construit à la frontière du parc forestier Butov dans la partie écologique du sud-ouest de Moscou, pour ceux qui choi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.8 – 54.9
104,097 – 235,588
Apartment 2 chambres
35.8 – 85.0
146,882 – 357,189
Apartment 3 chambres
54.9 – 93.2
223,606 – 392,299
Apartment 4 chambres
65.0 – 120.8
251,514 – 439,689
Apartment 5 chambres
123.0 – 140.4
456,586 – 509,399
Développeur
A101
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Villozi, Russie
depuis
$34,266
L'année de construction 2025
Un endroit où vivreNous construisons une ville moderne au pied des célèbres hauteurs de Duderhof, dans l'étreinte des lacs les plus purs et des massifs pittoresques verts, remplis de tout le nécessaire pour une vie heureuse. Des promenades passionnantes le long de l'écotropie et une vue impr…
Développeur
A101
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 55–84 m²
2 objets immobiliers 2
corner of Barcelona in Moscow Spanish districts „ ” separate and quiet residential complex – br / br /> A second district of the project is currently being built with residential buildings - and Business Class -, shops, cafes, household services, kindergartens and a large educational compl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
54.5
218,340
Apartment 3 chambres
83.5
281,927
Développeur
A101
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Moscou, Russie
depuis
$114,545
L'année de construction 2024
Surface 22–166 m²
237 objets immobiliers 237
L'été vit dans le sud Dans le cas sud de Moscou, entouré de parcs, un nouveau quartier des jardins du sud se développera. Son nom souffle la chaleur et l'arôme des arbres en fleurs. L'atmosphère détendue du sud crée des nuances chaudes et des matériaux naturels pour les revêtements, une va…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.2 – 39.1
111,926 – 195,800
Apartment 2 chambres
36.4 – 59.4
171,986 – 247,389
Apartment 3 chambres
55.7 – 84.5
227,557 – 337,168
Apartment 4 chambres
76.9 – 166.2
290,137 – 584,087
Développeur
A101
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Afficher tout Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Moscou, Russie
depuis
$176,302
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Développeur
A101
