  2. Développeurs
  3. ГК "ФСК"

ГК "ФСК"

Russie, Krasnogorsk
;
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
4 années 4 mois
Langues
English, Русский
Site web
fsk.ru
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

FSK Groupe est l'une des plus grandes entreprises de construction en Russie. Selon Forbes, la société est parmi les 10 meilleurs développeurs les plus fiables du pays.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:28
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Aprelevka, Russie
depuis
$80,426
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Surface 27–102 m²
74 objets immobiliers 74
Emplacement du complexe: Un complexe résidentiel unique situé à 20 minutes de Moscou sur l'autoroute Kiev et entouré de forêt vierge. En Avril Park il est facile de profiter de la vie dans la nature sans renoncer au niveau habituel de confort. Ceci est possible en raison de la combinaison un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.8 – 60.1
78,963 – 171,711
Apartment 2 chambres
48.3 – 84.6
140,960 – 231,639
Apartment 3 chambres
67.5 – 101.7
196,095 – 274,827
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russie
depuis
$136,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: L'ensemble du quartier est conçu dans le concept de "no cars". Les voitures garées ne gâtent pas le paysage, et les parents n'ont pas à s'inquiéter de déplacer les enfants autour du bloc. Le territoire du complexe est le royaume des piétons. Que devriez-vous faire si…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russie
depuis
$74,085
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 24
Surface 23–113 m²
546 objets immobiliers 546
Emplacement du complexe: La combinaison de la libre circulation à l'intérieur sans voitures et le sentiment de sécurité absolue grâce à des clôtures fiables - c'est ce qui distingue l'écran LCD South Bitza. Sur le territoire du complexe, toutes les conditions sont créées à la fois pour un mo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.9 – 47.7
73,382 – 161,013
Apartment 2 chambres
43.8 – 71.0
109,440 – 217,270
Apartment 3 chambres
62.6 – 85.9
139,203 – 239,009
Apartment 4 chambres
84.7 – 112.8
190,437 – 250,745
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Moscou, Russie
depuis
$252,639
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 48
Surface 37–136 m²
33 objets immobiliers 33
Emplacement du complexe: L'emplacement des bâtiments du complexe sous la forme d'une étoile à trois points, ainsi que les différentes hauteurs des bâtiments ont permis de préserver une excellente vue pour presque tous les appartements au-dessus du niveau des arbres. En outre, les caractérist…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.5 – 42.2
250,751 – 280,635
Apartment 2 chambres
57.8 – 65.9
370,131 – 463,669
Apartment 3 chambres
69.4 – 94.4
450,529 – 577,415
Apartment 4 chambres
92.4 – 135.8
654,676 – 1,23M
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Moscou, Russie
depuis
$653,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Surface 58–138 m²
14 objets immobiliers 14
Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
58.0 – 67.8
612,240 – 823,861
Apartment 3 chambres
96.4 – 128.6
1,34M – 1,65M
Apartment 4 chambres
135.8 – 138.2
1,64M – 1,99M
Développeur
ГК "ФСК"
Nos agents en Russie
Valery Gurov
Valery Gurov
3 720 propriétés
Autres développeurs
TURKREALT
Russie, Riazan
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 31 Propriété commerciale 1
REEL ESTATE EN TURQUIE- exclusivement construit par nous- appartements, appartements intelligents, studios, villas, terrainsAntalya, Alanya, Istanbul, Kemer, Konyaalty, Belek
A101
Russie, Kommunarka
Année de création de l'entreprise 1992
Nouveaux bâtiments 10 Propriété résidentielle 5381
Investissement et construction, l'un des plus grands promoteurs de Moscou
Русская Европа
Russie, Kaliningrad
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 96
AvangardInvestProekt, fondateur de la «Russkaya EvropA», a célébré son 30e anniversaire en septembre 2018. L'expérience et l'expertise de nos spécialistes, leur professionnalisme élevé et l'utilisation de technologies avancées nous ont permis d'obtenir des résultats élevés dans notre travail…
