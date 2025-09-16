Nous sommes sur les réseaux sociaux

À propos du développeur

Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.

La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du littoral de la mer Noire avec des équipements bien développés et un certain nombre d'avantages.

Elt Building est une société affiliée de l'organisation financière Entreprise Elt existante depuis 15 ans depuis que l'environnement des affaires n'a pas été créé dans le pays. La principale activité de l'entreprise est une chaîne de magasins de pions qui est gérée avec succès par plus de 150 collègues dans 22 centres de services.

La société de construction Elt Building est des matériaux de construction de haute qualité, des technologies innovantes, la conception moderne et confortable, la responsabilité, la fiabilité, la gestion correcte et le personnel bien formé.

La société a déjà des relations d'affaires avec des partenaires fiables en Ukraine, Russie, Qazaqstan, Israël, Espagne, Iran, Turquie, Azerbaïdjan et Arménie.

Notre objectif est de créer un environnement moderne, confortable, sain et sûr dans les projets actuels et futurs.