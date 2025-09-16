  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. ELT Building

ELT Building

Géorgie, Batoumi
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 2 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
eltbuilding.ge/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos du développeur

Elt Building est une entreprise de développement et de construction qui a commencé une activité considérable à Adjara, en particulier à Batumi depuis 2017.

La start-up de la société était un complexe d'appartements multifonctionnel Sunrise dans le nouveau Boulevard, sur la première ligne du littoral de la mer Noire avec des équipements bien développés et un certain nombre d'avantages.

Elt Building est une société affiliée de l'organisation financière Entreprise Elt existante depuis 15 ans depuis que l'environnement des affaires n'a pas été créé dans le pays. La principale activité de l'entreprise est une chaîne de magasins de pions qui est gérée avec succès par plus de 150 collègues dans 22 centres de services.

La société de construction Elt Building est des matériaux de construction de haute qualité, des technologies innovantes, la conception moderne et confortable, la responsabilité, la fiabilité, la gestion correcte et le personnel bien formé.

La société a déjà des relations d'affaires avec des partenaires fiables en Ukraine, Russie, Qazaqstan, Israël, Espagne, Iran, Turquie, Azerbaïdjan et Arménie.

Notre objectif est de créer un environnement moderne, confortable, sain et sûr dans les projets actuels et futurs.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:45
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Géorgie
EKATERINA ORBELADZE
EKATERINA ORBELADZE
3 propriétés
Autres développeurs
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 3
«Grand Maison» est une société de construction et d'investissement
Laisser une demande
Like House
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 2
Depuis 15 ans d'activité de la société Comme Maison, plus de 248 500 mètres carrés d'espace de vie ont été construits à Batumi. La société a 12 projets achevés et 1 en construction.Comme l'entreprise House réalise une gamme complète de travaux de construction et d'installation pour la constr…
Laisser une demande
BLOX
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 6 Propriété commerciale 1
BLOX, opère sur le marché du développement immobilier en Géorgie depuis 2016 et crée chaque jour un nouveau niveau de vie confortable. C'est notre priorité de fournir à nos clients des espaces de vie sûrs, de qualité supérieure, construits dans des espaces verts et paisibles.C'est notre prio…
Laisser une demande
Esteco
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 3
Esteco - maisons de construction en Géorgie!Nous vous présentons un projet exclusif d'un cottage mini-complex, qui est situé dans la banlieue de la ville balnéaire de Batumi!Esteco est une garantie de qualité et de confort de vie!
Laisser une demande
Hilton Serviced Apartments
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 3
Tourinvest Management Group opère en Géorgie depuis 2008, il est l'un des plus grands investisseurs en Géorgie et son investissement total est d'environ 200 millions de dollars. Le profil de l'entreprise comprend les activités d'exploitation suivantes : Construction, Ventes immobilières, Ges…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller