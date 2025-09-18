  1. Realting.com
Dreamland Oasis Chakvi

Géorgie, Ozourguéti
;
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
3 années 8 mois
Langues
English, Русский
Site web
dreamlandoasis.ge
À propos du développeur

Dreamland OASIS - est le premier hôtel de luxe et complexe résidentiel en Géorgie de cette envergure.

Le complexe a sa propre infrastructure qui vous permet de profiter de vos vacances sans la quitter: piscines extérieures et intérieures, un nouveau parc aquatique moderne, différents bars et restaurants, plusieurs aires de jeux pour enfants, propre boulevard pour des promenades le long de la côte, bowling, salle de jeu, 3D, 7D, cinémas 9D, courts de tennis, terrain de soccer, club de nuit, karaoké, centre SPA, terrains de basketball et de volleyball et bien plus encore.

Le projet – Dreamland Oasis Chakvi est mis en œuvre grâce au plus grand investissement européen dans la région d'Adjara. Le fondateur est la société autrichienne – Albereta et les investisseurs géorgiens. À ce stade, l'investissement du projet dépasse 70 millions de dollars et, en 2023, l'investissement total s'élèvera à environ 94 millions de dollars. Après l'achèvement du projet Dreamland Oasis Chakvi, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre les grands projets dans d'autres régions de Géorgie.

Nos agents en Géorgie
Maka Sikharulidze
8 propriétés
Gvantsa Shengelia
5 propriétés
Autres développeurs
Seashell
Géorgie, Sarpi
Année de création de l'entreprise 2022
Nouveaux bâtiments 1
Le projet SeaShell est mis en œuvre par une jeune et ambitieuse entreprise - Seashell Build, qui réunit des professionnels d'Europe avec de nombreuses années d'expérience. Nous utilisons nos meilleures connaissances et expérience pour créer des villas de la plus haute qualité. L'installation…
One Development
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2017
Nouveaux bâtiments 4 Propriété résidentielle 16
One Development est un chef de file de l'immobilier exclusif à BatumiNous construisons des propriétés très liquides à Batumi depuis 2018, qui attirent les investisseurs avec un emplacement stratégique, des équipements modernes, une construction de haute qualité et une approche personnalisée …
Langues
English, Русский
LTD EVROMSHENI
Géorgie, Batoumi
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 2
L'entreprise de construction LTD a été créée en 2014 et ses travaux principaux sont la construction. L'entreprise offre des appartements confortables et de haute qualité construits selon les normes modernes. Notre but est d'effectuer un travail de haute qualité et de le faire dans un calendr…
Roof Development
Géorgie, Tbilissi
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 17
Roof Development est une société de développement fondée en 2017. La société a trois projets achevés et deux projets en cours.Le développement du toit est doté d'employés hautement qualifiés, ce qui assure la création de complexes résidentiels avancés.ValeurLa principale valeur de l'entrepri…
Zulu VIP
Géorgie, Batoumi
Propriété résidentielle 1
Les bureaux de notre agence, ZULU VIP, sont situés à Batumi, Géorgie.Notre entreprise vend des projets spéciaux sur la première ligne de la mer.L'industrie immobilière continue de croître dans cette région. Le gouvernement appuie cette industrie, fournit une réponse rapide à l'enregistrement…
