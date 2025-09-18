À propos du développeur

Dreamland OASIS - est le premier hôtel de luxe et complexe résidentiel en Géorgie de cette envergure.

Le complexe a sa propre infrastructure qui vous permet de profiter de vos vacances sans la quitter: piscines extérieures et intérieures, un nouveau parc aquatique moderne, différents bars et restaurants, plusieurs aires de jeux pour enfants, propre boulevard pour des promenades le long de la côte, bowling, salle de jeu, 3D, 7D, cinémas 9D, courts de tennis, terrain de soccer, club de nuit, karaoké, centre SPA, terrains de basketball et de volleyball et bien plus encore.

Le projet – Dreamland Oasis Chakvi est mis en œuvre grâce au plus grand investissement européen dans la région d'Adjara. Le fondateur est la société autrichienne – Albereta et les investisseurs géorgiens. À ce stade, l'investissement du projet dépasse 70 millions de dollars et, en 2023, l'investissement total s'élèvera à environ 94 millions de dollars. Après l'achèvement du projet Dreamland Oasis Chakvi, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre les grands projets dans d'autres régions de Géorgie.