Tower Group

Géorgie, Batoumi
;
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2015
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 11 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
towergroup.ge
À propos du développeur

Le Groupe de Tower est une entreprise pour enfants, le groupe de développement, avec 15 ans d'expérience solide dans le domaine du développement.

Le Groupe Tower a mené à bien une myriade de projets de développement :

Batumi Central – Un complexe ferroviaire qui, en 2021, abritera une succursale de la chaîne hôtelière internationale, Holiday Inn Express. L'Hôtel Complex -Chateau Kvirike – Un complexe hôtelier construit sur un terrain de 6 hectares, avec son propre restaurant, cave, salles de conférences et de banquets, bars et piscines, le tout dans une zone de loisirs unique.

L'Hôtel Complex Kvirike Hills – Un complexe hôtelier de montagne composé de 20 chalets uniques, d'infrastructures achevées, et une perspective pour devenir l'une des destinations de retraite de ski les plus chaudes de l'avenir. Notre entreprise possède l'un des projets les plus vénérés concernant le logement, le confinement et l'entretien des véhicules de transit/cargo et des parcs automobiles à l'intérieur de la frontière – un parc automobile avec une infrastructure organisée. Au sein des nombreuses réalisations de l'entreprise, l'un des plus notables est la Maison à Old Batumi, un projet qui vise à imiter esthétiquement l'infrastructure rétro-style de la ville.

Avec plusieurs années d'expérience dans l'entreprise de développement Investir dans votre avenir.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:50
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Géorgie
Nino Phalavandishvili
Nino Phalavandishvili
1 propriété
