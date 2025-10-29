À propos du développeur

Le Groupe de Tower est une entreprise pour enfants, le groupe de développement, avec 15 ans d'expérience solide dans le domaine du développement.

Le Groupe Tower a mené à bien une myriade de projets de développement :

Batumi Central – Un complexe ferroviaire qui, en 2021, abritera une succursale de la chaîne hôtelière internationale, Holiday Inn Express. L'Hôtel Complex -Chateau Kvirike – Un complexe hôtelier construit sur un terrain de 6 hectares, avec son propre restaurant, cave, salles de conférences et de banquets, bars et piscines, le tout dans une zone de loisirs unique.

L'Hôtel Complex Kvirike Hills – Un complexe hôtelier de montagne composé de 20 chalets uniques, d'infrastructures achevées, et une perspective pour devenir l'une des destinations de retraite de ski les plus chaudes de l'avenir. Notre entreprise possède l'un des projets les plus vénérés concernant le logement, le confinement et l'entretien des véhicules de transit/cargo et des parcs automobiles à l'intérieur de la frontière – un parc automobile avec une infrastructure organisée. Au sein des nombreuses réalisations de l'entreprise, l'un des plus notables est la Maison à Old Batumi, un projet qui vise à imiter esthétiquement l'infrastructure rétro-style de la ville.

Avec plusieurs années d'expérience dans l'entreprise de développement Investir dans votre avenir.