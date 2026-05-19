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avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
13
Sveti Vlas
6
Akheloï
4
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2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 147 m²
Sol 3/4
🏠 Spacieux pour toute la famille: appartement 4 pièces à Sunny Day 3Nous offrons à la vente …
$129,431
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Bulgarian Expert
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
ANTONIA: Superbe appartement de deux niveaux avec d'énormes terrasses!Nous portons à votre a…
$121,364
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avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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