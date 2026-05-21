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près du club de golf Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
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Nessebar
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Sveti Vlas
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Akheloï
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2/3
🌊 Panorama de la mer et deux niveaux de confort: une luxueuse maison de ville de trois pièce…
$114,272
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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Bon marché
Luxe
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