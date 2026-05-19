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avec garage Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
13
Sveti Vlas
6
Akheloï
4
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1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Sol 3
← ARTHUR: Penthouse de cinq pièces en trois niveaux – l'épitome du luxe à St. Vlas!Nous port…
$669,437
T.V.A.
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