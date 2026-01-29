Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec jardin Studios à vendre en District de Vlora, Albanie

Orikum
Studio 1 chambre dans Orikum, Albanie
Studio 1 chambre
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1/7
Studio moderne à vendre à Orkium, Vlora, dans le sud de l'Albanie. Situé à Orikum, dans l'un…
$100,958
T.V.A.
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 6/12
Studio à vendre sur le Lungomare à Vlora, Riviera albanaise. Idéalement situé dans l'un des …
$128,044
T.V.A.
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 4/6
Studio à vendre à Lungomare, Vlorë, Albanie. Idéal pour y vivre grâce à sa petite taille, ce…
$81,225
T.V.A.
Caractéristiques des propriétés en District de Vlora, Albanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
