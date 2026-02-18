Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows à vendre en District de Vlora, Albanie

3
Bungalow 2 chambres dans Sherishte, Albanie
Bungalow 2 chambres
Sherishte, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 398 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre dans le village de Sherishta, près de Vlora, en Albanie. Ce vil…
$174,606
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Bungalow 2 chambres dans Babice e Madhe, Albanie
Bungalow 2 chambres
Babice e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 592 m²
Nombre d'étages 1
Maison de plain-pied avec jardin privé et vue sur mer à vendre à Babice e Madhe, Vlorë, Alba…
$139,685
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Bungalow 2 chambres dans Kanine, Albanie
Bungalow 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle avec vue sur mer à vendre à Kanina, Vlora, Albanie. Nichée sur les colli…
$232,675
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
