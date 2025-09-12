Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Tirana, Albanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Tirana, Albanie
Studio 1 chambre
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2
✅ Prix: 25 000 Leke/Mois✅ Endroit: Rr. Demokracia, Unaza et Madhe, Tirana✅ Superficie: 50m2L…
$292
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Realting.com
Aller