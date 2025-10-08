Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Tirana, Albanie

1 propriété total trouvé
Entreprise établie 90 m² dans Tirana, Albanie
Entreprise établie 90 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
