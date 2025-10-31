Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de penthouses en Tirana, Albanie

2 propriétés total trouvé
Attique 3 chambres dans Tirana, Albanie
Attique 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 312 m²
Sol 9/9
Penthouse for rent in the Paris Commune overpass area with a surface area of 565m2. Located …
$2,912
par mois
Attique 3 chambres dans Tirana, Albanie
Attique 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Sol 5/6
Jepet me qira një penthouse modern me sipërfaqe totale prej 210 m², i pozicionuar në një nga…
$2,901
par mois
