Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Tirana, Albanie

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 650 m² dans Ndroq, Albanie
Fabrication 650 m²
Ndroq, Albanie
Surface 650 m²
Sol 1/1
Le hangar est situé à Portoromano sur la route principale très proche du port commercial, a …
$2,954
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller