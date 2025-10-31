Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Tirana, Albanie

Tirana
14
Farke
69
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Tirana

villas
duplex

Caractéristiques des propriétés en Tirana, Albanie

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller