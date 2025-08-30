Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Tirana, Albanie

propriété commerciale
19
restaurants
3
entrepôts
5
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 65 m² dans Tirana, Albanie
Boutique 65 m²
Tirana, Albanie
Surface 65 m²
Prêt à travailler – complet et fonctionnel!Une opportunité d'investissement unique dans un s…
$93,399
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller