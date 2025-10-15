Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Villas à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

Tirana
3
Tirana
59
Farke
50
Bashkia Kavaje
12
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
