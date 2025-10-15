Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

Tirana
12
Tirana
82
Farke
59
Bashkia Kavaje
13
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Préfecture de Tirana

villas
duplex

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Tirana, Albanie

avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller