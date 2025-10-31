Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie du Sud
  4. Location longue durée
  5. Hôtel

Loyer mensuel de hôtels en Albanie du Sud, Albanie

Vlora
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 600 m² dans District de Vlora, Albanie
Hôtel 600 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 600 m²
A modern and stylish hotel is for rent, built only in the last two years. Positioned in a ce…
$3,497
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Hôtel 638 m² dans Radhime, Albanie
Hôtel 638 m²
Radhime, Albanie
Surface 638 m²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA dans District de Vlora, Albanie
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 3
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA 💰 ANNUAL RENTAL PRICE: 36,000 EURO (3000 Euro…
$42,273
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller