Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Shkodër Municipality
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Shkoder Municipality, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Velipoje, Albanie
Appartement 2 chambres
Velipoje, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 2
L'appartement est situé au 2ème étage d'un immeuble avec un ascenseur à côté de l'hôtel Anta…
$449
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller