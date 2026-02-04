Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Saranda, Albanie

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Gjashte, Albanie
Studio 1 chambre
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 2/7
✅ Price: 1550 Euro/M2 (61,225 Euro) ✅ Location: 5th Street, Sarande ✅ Total area: 39.5m2 ✅ A…
$70,895
Studio 1 chambre dans Gjashte, Albanie
Studio 1 chambre
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 2/7
✅ Prix: 1550 Euro/M2 (68,820 Euro)✅ Lieu: 5ème rue, Sarande✅ Superficie totale : 44,4 m2✅ Su…
$80,073
