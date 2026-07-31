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Villas à vendre en Qerret, Albanie

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Villa 6 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Villa 6 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 6
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Sol 3
La plage de Quarter est l'une des attractions les plus populaires des vacances et non seulem…
$1,09M
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Investment Realty Group
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Villa dans Golem, Albanie
Villa
Golem, Albanie
Surface 228 m²
Nombre d'étages 2
For Sale: Land + Two-Storey Building in Qerret Village, Kavaja 💶 Price: €320,000 📐 Land …
$372,656
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Century 21 Eon
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Villa 3 chambres dans Golem, Albanie
Villa 3 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 2
Villas de luxe à vendre à Qerret, près des pinsDécouvrez un complexe exclusif de villas dans…
$469,942
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Al Imobiliare
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