  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Qender Vlore
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Qender Vlore, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Babice e Vogel, Albanie
Maison 4 chambres
Babice e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 273 m²
Nombre d'étages 2
--Rlvacy 2 trois fois à BABIQUE, ALIKOK, VLORA.Prix: 180.000 au total (négociable)DESCRIPTIO…
$211,201
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
