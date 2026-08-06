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Maisons avec garage à vendre en Qender Vlore, Albanie

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villas
3
1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Kanine, Albanie
Villa 6 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 2
Villa avec jardin privé à vendre à Kanina, Vlora, Riviera albanaise. Nichée sur les hauteurs…
$345,941
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Qender Vlore, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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