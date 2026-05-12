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Mountain View Maisons à vendre en Qender Vlore, Albanie

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Sherishte, Albanie
Maison 3 chambres
Sherishte, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
Maison à deux étages avec cour privée à vendre à Vlora, en Albanie. Lassé(e) du tumulte de l…
$294,825
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Qender Vlore, Albanie

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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