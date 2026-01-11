Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Qender Vlore
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Qender Vlore, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kanine, Albanie
Studio 1 chambre
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
✅ Prix: 2000 Euro/m2 - 126 000 Euro✅ Lieu: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie totale : 63m2Rési…
$146,602
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kanine, Albanie
Appartement 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 8
✅ Prix: 335 500 euros (négociable)✅ Lieu: Au-dessus de Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Superfici…
$390,357
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kanine, Albanie
Appartement 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
✅ Prix: 200 000 euros✅ Lieu: Uje i Ftohte, Vlore✅ Surface : 149m2Résidence "Panorama" est si…
$232,702
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Qender Vlore, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller