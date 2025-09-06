Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de entrepôts en Albanie du Nord, Albanie

11 propriétés total trouvé
Entrepôt 16 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 16 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 16 m²
Le garage est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment à Durres Beach. Il a une superf…
$117
par mois
Entrepôt 150 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 150 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
L'entrepôt est situé à Flake, sur la route principale à Durres. Il a une superficie totale d…
$702
par mois
Entrepôt 26 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 26 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 26 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 40 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 40 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 40 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 1 500 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 1 500 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 500 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé à Spitalle, à environ 200 m de l'université "Aleksander Moisiu". Cette …
$5,247
par mois
Entrepôt 900 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 900 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 900 m²
Sol 1/2
A louer est un entrepôt de 900m2 ou hangar dans la région de Shkozet près de la route Kolaud…
$1,755
par mois
Entrepôt 60 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 60 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 60 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 73 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 73 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 73 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 41 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 41 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 41 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 800 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 800 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
La grange est située à Pjeze, sur le bord de la route principale à Durres. Il a une superfic…
$2,924
par mois
Entrepôt 120 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 120 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé au 0ème étage de la rue à Shkozet, à seulement 500m de l'autoroute Tira…
$408
par mois
