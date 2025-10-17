Complexe résidentiel MIDDAL RESIDENCE

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Middal Residence est un bâtiment méditerranéen de cinq étages situé à 300 m de la mer à Mali i Robit, avec des maisons loft, des façades de travertin et une cour avec une piscine.
Middal Residence est le bâtiment soeur de Grand Marina, construit par le même développeur et de la même famille de produits. Cinq étages revêtus de travertin enveloppent une cour centrale de la piscine, avec des appartements loft au sol et les étages supérieurs et un niveau de parking souterrain en dessous.
Les maisons sont des lofts et des appartements d'environ 50 à 92 m2. Le prix dépend du plan de paiement:
· 1 050 €/m2 à 90 % en amont
· 1 100 €/m2 à 50 % en amont
· 1 150 €/m2 sur le plan des versements 20/20/20/20/10
Une vue piscine ajoute 50€/m2. Dans la pratique, une maison commence à environ 52 000 €, et une place de parking coûte 15 000 €.
Le choix entre Middal et Grand Marina revient largement à la fin et au budget : les deux sont sur la même plage tranquille, à dos de pin, à la fois costume de location saisonnière ou une deuxième maison à bas prix, et les deux sont prix pour les acheteurs faisant un premier déplacement dans la propriété albanaise. Middal prévoit un retour de 29 % pour la première saison de location et une remontée de 18 %.