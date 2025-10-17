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Complexe résidentiel MIDDAL RESIDENCE

Golem, Albanie
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$59,349
depuis
$1,198/m²
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ID: 38848
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem
  • Adresse
    Hotel Princ

À propos du complexe

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Middal Residence est un bâtiment méditerranéen de cinq étages situé à 300 m de la mer à Mali i Robit, avec des maisons loft, des façades de travertin et une cour avec une piscine. Middal Residence est le bâtiment soeur de Grand Marina, construit par le même développeur et de la même famille de produits. Cinq étages revêtus de travertin enveloppent une cour centrale de la piscine, avec des appartements loft au sol et les étages supérieurs et un niveau de parking souterrain en dessous. Les maisons sont des lofts et des appartements d'environ 50 à 92 m2. Le prix dépend du plan de paiement: · 1 050 €/m2 à 90 % en amont · 1 100 €/m2 à 50 % en amont · 1 150 €/m2 sur le plan des versements 20/20/20/20/10 Une vue piscine ajoute 50€/m2. Dans la pratique, une maison commence à environ 52 000 €, et une place de parking coûte 15 000 €. Le choix entre Middal et Grand Marina revient largement à la fin et au budget : les deux sont sur la même plage tranquille, à dos de pin, à la fois costume de location saisonnière ou une deuxième maison à bas prix, et les deux sont prix pour les acheteurs faisant un premier déplacement dans la propriété albanaise. Middal prévoit un retour de 29 % pour la première saison de location et une remontée de 18 %.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 39.5
Prix ​​par m², USD 1,255
Prix ​​de l'appartement, USD 49,591

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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