Résidence Résidence jumelée

Appartement en bord de mer avec une chambre à vendre à Radhime Vlora, Albanie - Idéal comme appartement de vacances avec piscine et vue imprenable. Parfaitement situé, à deux pas de la plage, dans la toute nouvelle résidence Twin Resort. Conçu dans les moindres détails pour vous offrir qualité, innovation, élégance et confort. Au cœur de la baie de Vlora, à proximité des montagnes, à quelques minutes des autres sites de la Riviera albanaise et à l'écart de l'agitation urbaine. Faites-en votre chez-vous et vivez pleinement votre vie !