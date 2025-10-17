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Résidence Résidence jumelée

Orikum, Albanie
depuis
$96,701
T.V.A.
depuis
$3,192/m²
;
17
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ID: 33938
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 16/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    District de Vlora
  • Ville
    Orikum

À propos du complexe

Appartement en bord de mer avec une chambre à vendre à Radhime Vlora, Albanie - Idéal comme appartement de vacances avec piscine et vue imprenable. Parfaitement situé, à deux pas de la plage, dans la toute nouvelle résidence Twin Resort. Conçu dans les moindres détails pour vous offrir qualité, innovation, élégance et confort. Au cœur de la baie de Vlora, à proximité des montagnes, à quelques minutes des autres sites de la Riviera albanaise et à l'écart de l'agitation urbaine. Faites-en votre chez-vous et vivez pleinement votre vie ! 

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

Localisation sur la carte

Orikum, Albanie
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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Orikum, Albanie
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