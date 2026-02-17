  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Century 21 Oksford

Century 21 Oksford

Ish Fusha e Aviacionit, rr. Dafinave nd.2
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 mois
Langues
Langues
English, Русский, Українська
Site web
Site web
www.century21albania.com/en/office/century%2021%20oksford.html
Temps de travail
Fermé maintenant
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

21ème siècle Oksford est une agence immobilière internationale opérant en Albanie dans le plein respect de la législation actuelle du pays.

La société rassemble des professionnels licenciés de diverses nationalités qui possèdent de solides antécédents universitaires et une vaste expérience pratique. Cette structure d'équipe multiculturelle permet à l'agence de servir efficacement les clients locaux et internationaux tout en maintenant des normes élevées de communication et des pratiques commerciales mondiales.

Tous les spécialistes opèrent strictement dans le cadre juridique de l'Albanie, assurant:

Transparence juridique totale des transactions

Conformité aux exigences réglementaires

Protection des intérêts des clients

Gestion professionnelle des transactions de toute complexité

Le principe fondamental de Century 21 Oksford est la représentation et la protection sans compromis de chaque client. Chaque transaction est structurée en tenant compte des considérations juridiques, de la sécurité financière et de l'avantage stratégique.

L'agence combine des normes de qualité internationales avec une connaissance approfondie du marché immobilier local, offrant fiabilité, professionnalisme et partenariat à long terme.

Prestations de service

Services offerts par Century 21 Oksford

L'agence fournit une gamme complète de services immobiliers professionnels dans toute l'Albanie:

1. Ventes immobilières

Propriétés résidentielles (appartements, villas, maisons)

Immobilier commercial

Terrains

Propriétés d'investissement

2. Acquisition de biens

Recherche de biens sur mesure en fonction des besoins du client

Analyse de marché et évaluation des investissements

Organisation des visites de biens

Négociation avec les vendeurs

3. Appui juridique

Vérification du statut juridique des biens

Une diligence raisonnable complète

Examen de la documentation

Soutien aux transactions notariées

Enregistrement des titres de propriété

4. Conseils en investissement

Rentabilité et analyse du ROI

Sélection de biens d'investissement locatifs

Planification de la stratégie de revente

Services consultatifs aux investisseurs étrangers

5. Soutien aux clients internationaux

Consultations sur la législation albanaise

Soutien complet de la transaction

Aide à l'ouverture de comptes bancaires

Orientations en matière fiscale

6. Services après-vente

Aide à la gestion du matériel

Appui à la gestion des loyers

Conseil permanent en matière d'investissement

L'objectif premier de l'entreprise est d'assurer la sécurité, la transparence et le maximum d'avantages pour ses clients à tous les stades de la coopération.

Certificats
Scan de licence Scan de licence
Nos agents en Albanie
Oksana Genkina
Oksana Genkina
Agences à proximité
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 8
Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'a…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 370 Propriété commerciale 7 Location longue durée 39 Terres 5
Les clés de l'appartement de rêve en Albanie vous attendent déjà ! )CACTUS REEL ESTATE est:• Des prix honnêtes • Possibilité de calculer la crypto-monnaie • Assistance transactionnelle complète • Possibilité d'acheter des biens immobiliers hors ligne / en ligne • Conception de projet et répa…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
PRO Silver
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 131 Propriété commerciale 22 Location longue durée 103 Terres 7
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
Laisser une demande
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 570 Propriété commerciale 12 Location longue durée 21 Location courte durée 1 Terres 8
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Propriété résidentielle 5
Irea Propriété Ltd est une agence immobilière basée à Vlora et située dans la Riviera albanaise.Avec 14 ans d'expérience sur le marché immobilier, il a servi des centaines de clients et commercialisé des propriétés albanaises sur le marché immobilier international.Irea Property représente le…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller