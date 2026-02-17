21ème siècle Oksford est une agence immobilière internationale opérant en Albanie dans le plein respect de la législation actuelle du pays.
La société rassemble des professionnels licenciés de diverses nationalités qui possèdent de solides antécédents universitaires et une vaste expérience pratique. Cette structure d'équipe multiculturelle permet à l'agence de servir efficacement les clients locaux et internationaux tout en maintenant des normes élevées de communication et des pratiques commerciales mondiales.
Tous les spécialistes opèrent strictement dans le cadre juridique de l'Albanie, assurant:
Transparence juridique totale des transactions
Conformité aux exigences réglementaires
Protection des intérêts des clients
Gestion professionnelle des transactions de toute complexité
Le principe fondamental de Century 21 Oksford est la représentation et la protection sans compromis de chaque client. Chaque transaction est structurée en tenant compte des considérations juridiques, de la sécurité financière et de l'avantage stratégique.
L'agence combine des normes de qualité internationales avec une connaissance approfondie du marché immobilier local, offrant fiabilité, professionnalisme et partenariat à long terme.
Services offerts par Century 21 Oksford
L'agence fournit une gamme complète de services immobiliers professionnels dans toute l'Albanie:
1. Ventes immobilières
Propriétés résidentielles (appartements, villas, maisons)
Immobilier commercial
Terrains
Propriétés d'investissement
2. Acquisition de biens
Recherche de biens sur mesure en fonction des besoins du client
Analyse de marché et évaluation des investissements
Organisation des visites de biens
Négociation avec les vendeurs
3. Appui juridique
Vérification du statut juridique des biens
Une diligence raisonnable complète
Examen de la documentation
Soutien aux transactions notariées
Enregistrement des titres de propriété
4. Conseils en investissement
Rentabilité et analyse du ROI
Sélection de biens d'investissement locatifs
Planification de la stratégie de revente
Services consultatifs aux investisseurs étrangers
5. Soutien aux clients internationaux
Consultations sur la législation albanaise
Soutien complet de la transaction
Aide à l'ouverture de comptes bancaires
Orientations en matière fiscale
6. Services après-vente
Aide à la gestion du matériel
Appui à la gestion des loyers
Conseil permanent en matière d'investissement
L'objectif premier de l'entreprise est d'assurer la sécurité, la transparence et le maximum d'avantages pour ses clients à tous les stades de la coopération.