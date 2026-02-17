À propos de l'agence

21ème siècle Oksford est une agence immobilière internationale opérant en Albanie dans le plein respect de la législation actuelle du pays.

La société rassemble des professionnels licenciés de diverses nationalités qui possèdent de solides antécédents universitaires et une vaste expérience pratique. Cette structure d'équipe multiculturelle permet à l'agence de servir efficacement les clients locaux et internationaux tout en maintenant des normes élevées de communication et des pratiques commerciales mondiales.

Tous les spécialistes opèrent strictement dans le cadre juridique de l'Albanie, assurant:

Transparence juridique totale des transactions

Conformité aux exigences réglementaires

Protection des intérêts des clients

Gestion professionnelle des transactions de toute complexité

Le principe fondamental de Century 21 Oksford est la représentation et la protection sans compromis de chaque client. Chaque transaction est structurée en tenant compte des considérations juridiques, de la sécurité financière et de l'avantage stratégique.

L'agence combine des normes de qualité internationales avec une connaissance approfondie du marché immobilier local, offrant fiabilité, professionnalisme et partenariat à long terme.