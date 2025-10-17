  1. Realting.com
Villa Luxury Villas with sea view

Golem, Albanie
depuis
$471,128
;
11
ID: 33953
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

English English
Villas de luxe avec piscine et vue mer dans la partie lucrative de Durres, Golem. Dans la situation balnéaire attrayante de Golem avec un excellent accès à Tirana et Durrës, nous vous proposons à la vente quatre villas modernes de trois étages avec un étage souterrain. Le projet est situé dans une zone recherchée avec un potentiel d'investissement croissant et offre une combinaison de vie privée, confort et vue panoramique sur la mer. Chaque villa est conçue dans un style architectural moderne propre avec un accent sur l'espace, la lumière et la connexion de l'intérieur avec l'extérieur. Paramètres de base d'une villa: Surface utilisable: 264,58 m2 Superficie des balcons et vérandas: 94.26 m2 Piscine privée: 30,9 m2 3 étages supérieurs + 1 étage souterrain Terrasse avec vue sur la mer Parking directement à l'établissement La disposition offre des espaces de vie généreux avec des murs en verre qui fournissent beaucoup de lumière naturelle et une transition en douceur vers les terrasses et la piscine. Chaque villa possède sa propre piscine, des espaces de détente et une intimité suffisante. Prix d'une villa: 400 000 € Le paiement est flexible - le prix d'achat peut être divisé en deux à trois versements sur une période d'un an. Le projet est à un stade avancé de la construction et devrait être achevé l'année prochaine. Il s'agit d'une opportunité appropriée pour les clients à la recherche d'un deuxième logement par la mer, ainsi que pour les investisseurs intéressés par la location à court ou à long terme dans une zone en développement dynamique de la côte albanaise. Si vous êtes intéressé par des plans d'étage plus détaillés, des normes de conception, ou des conditions de réservation, nous sommes prêts à fournir des informations supplémentaires.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
