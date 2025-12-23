Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Piscine Studios à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/7
A117 — Appartement de studio à la résidence DragotiUn studio confortable avec une superficie…
$84,325
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/7
A stylish studio apartment with 47.9 m² net and 54.1 m² gross, located on the 2nd floor of t…
$81,903
