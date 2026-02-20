Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Bashkia Kavaje, Albanie

Fabrication Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Fabrication 825 m² dans Golem, Albanie
Fabrication 825 m²
Golem, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 825 m²
Sol 2/2
Entrepôt/installation industrielle à louer d'une surface totale de 825 m2, situé dans la rég…
$1,766
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 825 m² dans Golem, Albanie
Fabrication 825 m²
Golem, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 825 m²
Sol 2/2
Entrepôt/installation industrielle à louer d'une surface totale de 825 m2, situé dans la rég…
$1,772
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller