Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

1 propriété total trouvé
Duplex 1 chambre dans Golem, Albanie
Duplex 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Sol 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs. …
$97,981
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Kavaje, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller