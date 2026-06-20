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Location courte durée appartements en Kamez Municipality, Albanie

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Univers City dans Kamez Municipality, Albanie
Univers City
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 8/10
À louer : appartement 2+1 avec deux balcons dans le complexe résidentiel Univers City, près …
$35
par nuit
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