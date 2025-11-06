Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Kamëz Municipality
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Kamez Municipality, Albanie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 19 m² dans Kamez Municipality, Albanie
Entrepôt 19 m²
Kamez Municipality, Albanie
Surface 19 m²
Sol -1/9
We offer 2 parking spaces in the Univers City complex with a net area of 19.1 m2 and 17.37 m…
$31,447
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller