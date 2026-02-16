Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Bashkia Fier, Albanie

Appartement 2 chambres dans Lagjia e Romeve, Albanie
Appartement 2 chambres
Lagjia e Romeve, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 3/9
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 9 étages, dans le quartier 18 à Durre…
$126,344
