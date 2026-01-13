Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Farke
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Farke, Albanie

2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Tirana, Albanie
Penthouse 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 106 m²
Sol 6/6
We offer a luxurious penthouse for sale in the Dry Lake area, with a panoramic view of Tiran…
$338,246
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Penthouse 3 chambres dans Tirana, Albanie
Penthouse 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 312 m²
Sol 9/9
Penthouse for sale in Kodre se Diellit area with a surface of 565m2. Located on the 9th floo…
$1,11M
Caractéristiques des propriétés en Farke, Albanie

