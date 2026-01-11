Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Farke
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Farke, Albanie

12 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Mjull Bathore, Albanie
Duplex 3 chambres
Mjull Bathore, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
Duplex 3 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 174 m²
Sol 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 184 m²
Nombre d'étages 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
Duplex 3 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
Sol 1/7
Duplex 3+1+3 + veranda at Kodra e Diellit 2 for sale! At Kodra e Diellit 2 Residence, we of…
$406,483
Duplex 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Duplex 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
Duplex 2 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Duplex 2 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Nombre d'étages 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
Duplex 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Duplex 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 181 m²
Nombre d'étages 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
Duplex 2 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Duplex 2 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
Duplex 2 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Duplex 2 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 148 m²
Nombre d'étages 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
Caractéristiques des propriétés en Farke, Albanie

